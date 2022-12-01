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Советник Зеленского Подоляк назвал число погибших украинских военных с начала СВО

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Зеленского Подоляк назвал число погибших украинских военных с начала СВО
Фото: Минобороны РФ

Потери Вооруженных сил Украины с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разместила видео, в котором рассказала о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих. Позднее данные о потерях украинской армии были удалены из ее речи, и отредактированное послание опубликовали еще раз.

В пресс-службе главы ЕК объяснили это «неточностью» и отметили, что речь шла об убитых и раненых.

— Касательно украинских потерь: безусловно, госпожа Урсула ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генерального штаба, которые говорит верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших, — сообщил советник украинского президента в эфире единого украинского телемарафона, передает радио Sputnik.

Вооруженные силы Украины потеряли более 10 тысяч солдат погибшими только в одном районе — от Снигиревки до Днепра — за полтора месяца до начала отвода российской армии. Об этом рассказал 1 декабря глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Украина Солдаты Спецоперации Смерть
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