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Пассажир подрался со стюардессой на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск

Юлия Курганова
Происшествия
Пассажир подрался со стюардессой на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Пассажир, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск, устроил дебош на борту самолета. Он подрался со стюардессой. Об этом сообщается в четверг, 1 декабря, на сайте управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

42-летний мужчина возвращался домой с работы вахтовым методом и находился в состоянии алкогольного опьянения, он мешал работе членов экипажа и стал провоцировать конфликты с другими пассажирами.

После набора высоты, мужчина начал вести себя агрессивно и ругаться нецензурной бранью. Когда его попытались успокоить, он нанес ребром ладони удар старшему бортпроводнику в область бедра.

По прилету в Новосибирск дебошира доставили в полицию, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

27 ноября сообщалось, что житель Ленинградской области Анвар Ниязов избил мужчину во время выполнения рейса Москва — Санкт-Петербург после ссоры из-за тесноты в салоне самолета. Инцидент произошел 24 ноября в самолете «Аэрофлота». Как утверждается, Ниязов работает врачом УЗИ.

Новосибирск Мужчины Полиция Южно-Сахалинск Задержания
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