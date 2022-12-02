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Автомобиль врезался в металлическое ограждение на 87-ом километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Автомобиль врезался в металлическое ограждение на 87-ом километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 87-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На внутренней стороне 87-го километра МКАД (в районе развязки с Алтуфьевским шоссе) водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 2 декабря.

— Движение в районе ДТП не затруднено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

1 декабря в результате столкновения двух автомобилей в Подмосковье пострадали пять человек, трое из них — дети. Авария произошла в районе 9 утра на четвертом километре трассы Пушкино — Красноармейск. По неизвестным пока причинам автомобиль Kia, в салоне которого находились два человека, выехал на встречную полосу движения и врезался в легковую машину марки Nissan, в которой на конкурс творчества ехали сотрудники МОУ Гимназии № 7 из Лыткарино вместе с детьми.

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