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Приметы и советы

Мужчину задержали после кражи имущества на 100 тысяч рублей у спящего пассажира электрички

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчину задержали после кражи имущества на 100 тысяч рублей у спящего пассажира электрички
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция задержала подозреваемого в краже имущества на 100 тысяч рублей у пассажира электропоезда Москва — Домодедово. Об этом сообщается в четверг, 1 декабря, на сайте управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть полиции на станции «Москва-Павелецкая» с заявлением обратился гражданин. Он рассказал, что в электричке Москва — Домодедово неизвестный украл у него дорогой мобильный телефон и банковские карты из сумки. Впоследствии с них были списаны деньги в размере четырех тысяч рублей. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили торговую точку, где расплатился чужой картой злоумышленник, и получили его приметы. Подозреваемого задержали на Павелецком вокзале. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Челябинской области.

Он сознался, что в электричке обокрал пассажира, предварительно убедившись, что тот крепко спит и за своим имуществом не смотрит. Оплатив позже покупки чужими банковскими картами, злоумышленник их выбросил, а телефон сдал в скупку, выручив пять тысяч рублей. Мобильный телефон был изъят правоохранительными органами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

1 декабря на столичной трамвайной остановке 30-летняя женщина вытащила из кармана 18-летней москвички дорогой телефон. Кража произошла на востоке столицы.

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