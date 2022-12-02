Женщина в Аргентине залила тело дочери бетоном и использовала его в качестве тумбочки

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Жительница аргентинской столицы Буэнос-Айрес использовала тело дочери как прикроватную тумбочку.

24 октября в полицию обратился мужчина, он сообщил, что его пятилетняя дочь пропала. Полицейские нашли тело ребенка через четыре дня. Труп девочки лежал в деревянном ящике в доме ее матери. 27-летняя женщина заявила, что не причастна к убийству малышки. Она рассказала, что несколько дней назад нашла дочь мертвой, когда проснулась. Мать перепугалась и спрятала тело, чтобы ее не обвинили в убийстве.

Труп девочки женщина поместила в застеленный нейлоном деревянный ящик, затем залила его бетоном. Чтобы не вызвать подозрений, эту конструкцию мать решила выдать за тумбочку и поставила около своей кровати.

Сотрудники полиции опросили друзей и родных семьи. Те рассказали, что женщина уделяла все свое внимание двум другим детям, а дочка часто оставалась одна в антисанитарных условиях.

— Это была маленькая девочка, которая родилась недоношенной и имела множество заболеваний, — сообщили стражи порядка.

Женщину взяли под стражу, правоохранители ведут расследование, сообщило издание The Mirror.

16 ноября сообщалось, что автомобиль врезался в группу новобранцев полиции калифорнийского округа Лос-Анджелес и сбил 20 человек. Сам инцидент случился ранним утром. Всего в группе бегущих новобранцев было около 40–50 человек.