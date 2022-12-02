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Юрист Антонова объяснила, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

Юлия Курганова
Общество
Юрист Антонова объяснила, какие бумаги нельзя выкидывать и почему
Фото: Пресс-служба Госдумы

Несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы нужно сохранять в бумажном виде. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова.

Она рассказала, что при судебном разбирательстве и во многих других обстоятельствах пригодятся договоры с прописанными правами и обязанностями, документы, которые свидетельствуют о приобретении недвижимости, машины, совершении покупки в магазине. Кроме того, следует сохранять бумаги об оказании платных услуг, уплате налогов и взносов за страхование, оплате ЖКХ и связи, банковские документы.

Также юрист отметила, что необходимо хранить документы, в которых прописаны трудовые отношения. Срок сохранения бумаг варьируется в соответствии со сроками исковой давности, пояснила Антонова в беседе с агентством «Прайм».

Банковские карты, о которых владелец забыл, — как дебетовые, так и кредитные — часто приносят убытки и неприятности, поэтому их необходимо вовремя закрывать. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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