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Живущие на круизном судне в Шотландии беженцы с Украины пожаловались на неудобства

Юлия Курганова
В мире
Живущие на круизном судне в Шотландии беженцы с Украины пожаловались на неудобства
Фото: Jackhayes1 / CC BY-SA 4.0

Беженцы с Украины сообщили о неудобствах, которые связаны с проживанием на круизном лайнере Ambition, зафрахтованном правительством Шотландии для их размещения.

Украинцы рассказали журналистам издания Observer, что многие из них страдали от кашля и расстройства желудка. Так, киевлянин, который живет на лайнере около трех недель, сообщил, что слышал о подобных случаях, при этом интервью, как пишет газета, прервал охранник, который попросил журналиста покинуть судно.

Отмечается, что состояние беженцев вызывает тревогу на фоне сообщений о карантине, который вызван случаем скарлатины. Так, один мужчина сообщил, что в начале ноября он и его сын провели неделю в каюте после выявления у ребенка бактериальной инфекции. По его словам, ему известно о еще одном подобном случае. При этом никаких официальных объявлений о карантине не было.

Также украинцы пожаловались, что не могут открывать окна в каютах из-за запаха от расположенной рядом мусорной свалки. Также они сталкиваются с трудностями при отправке детей в школу. В ноябре многим ученикам пришлось добираться до учебного заведения пешком, так как в бюджете нет средств на школьные автобусы.

Жильцам судна запрещено сходить с него на территорию дока, потому что это зона ограниченного доступа и передвигаться по ней опасно из-за движения спецтехники. Чтобы покинуть свое временное жилище, украинцам нужно садиться на специальные автобусы, которые довозят их или до въезда в порт, или до близлежащего торгового центра.

Растущее число украинских беженцев в Германии приближает настроения в стране к «критической точке». Такое мнение высказал политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.

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