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Эндокринолог назвала продукт, повышающий риск развития рака и сердечных заболеваний

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Эндокринолог назвала продукт, повышающий риск развития рака и сердечных заболеваний
Фото: Unsplash

Употребление красного мяса может способствовать повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Об этом сообщила врач-эндокринолог Оксана Михалева.

— Этот продукт содержит больше насыщенных жиров, в том числе холестерина, чем белое мясо. За счет этого частое употребление красного мяса в пищу может приводить к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также насыщенные жиры способствуют развитию ожирения и сахарного диабета второго типа, — рассказала она.

По словам медика, детям, подросткам и молодым людям рекомендуется употреблять красное мясо два раза в неделю, так как оно является источником железа, необходимого для роста и развития. Людям зрелого возраста можно употреблять красное мясо реже — один раз в неделю, а людям старше 50 лет красное мясо стоит ограничить до 1–2 раз в месяц.

Михалева сообщила, что, согласно научным данным, употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск развития рака желудка на 70 процентов. Связана опасность с тем, что обработка мяса нитритом может привести к образованию канцерогенного нитросоединения, а при копчении или жарке мяса на огне образуются полициклические ароматические углеводороды, сообщают «Известия».

После 60 лет появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и деменции. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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