В ЛНР сообщили о панике среди офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покидать Артемовск

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Украинские офицеры, которые находятся в районе Артемовска, охвачены паникой, так как их руководство не отдает приказ уходить из города на фоне наступательных действий Вооруженных Сил России. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

— Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложение по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава, — пояснил он.

По словам Марочко, из-за успеха российских войск в районе Артемовска положение Вооруженных сил Украины здесь ежедневно ухудшается. Офицер считает, что в настоящее время имеются веские основания для подготовки к эвакуации пункта управления украинскими войсками из города в более безопасное место, передает ТАСС.

До этого бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.