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Airbus планирует отказаться от поставок российского титана через несколько месяцев

Лейла Алиева
В мире
Airbus планирует отказаться от поставок российского титана через несколько месяцев
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Компания Airbus откажется от использования российского титана в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн.

— Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе поставок титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы. В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него, — рассказал он,

Шолльхорн добавил, что Airbus уже полностью отказался от российского титана в рамках производства военных самолетов. При этом для полного исключения сырья из РФ понадобится время.

По данным агентства Reuters, компания уже нарастила закупки титана в США и Японии.

Санкции лишили российские авиакомпании возможности легально покупать запчасти для самолетов Boeing и Airbus. Между тем лайнеры этих производителей все еще составляют основу гражданского авиапарка России. Как отечественные перевозчики будут ремонтировать самолеты — в материале «Вечерней Москвы».

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