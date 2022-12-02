Viva Magenta стал цветом 2023 года по версии Pantone

Фото: pantone.ru

Американский институт цвета Pantone назвал цветом предстоящего года ярко-розовый, получивший название Viva Magenta.

— Смелый, остроумный и всеобъемлющий Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом, — описывает цвет 2023 года компания.

Принадлежащий к семейству красных цветов Viva Magenta сочетает в себе ярко-розовый и оттенки фиолетового. Pantone характеризует его как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени». Такой выбор обусловлен «бунтарским» духом современности и возобновившимся после пандемии интересом к экспериментам в творчестве, передает decor.design.

К слову, тренд на ярко-розовые цвета уже поддерживают многие знаменитости. В частности, на открытии главного катка столицы на Красной площади вечером 28 ноября Филипп Киркоров был замечен в пуховике «вырви глаз» цвета фуксии. Тогда на мероприятие пришел почти весь шоу-бизнес. Звезды щеголяли в модных зимних аксессуарах. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом разбиралась, что нам предлагают носить артисты этой зимой.