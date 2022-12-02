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Андрей Бочкарев: К платформам станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро ведут 16 светящихся порталов

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: К платформам станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро ведут 16 светящихся порталов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Основным элементом архитектурного освещения станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут светящиеся металлические арки-порталы. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего в центральном зале платформенного участка станции «Рижская» БКЛ смонтировано 16 порталов из нержавеющей стали. Через них пассажиры смогут пройти непосредственно к поездам. К каждой боковой платформе ведет по восемь конструкций. С обеих сторон арок-порталов, по контуру, установлены светодиодные светильники, закрытые декоративными коробами, — рассказал глава Строительного комплекса.

Он отметил, что, согласно замыслу дизайнеров «Рижской», арки будут символизировать въездные ворота в город, а светильники подчеркнут их форму.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что облик «Рижской» определяли в результате международного конкурса.

— Центральный зал платформенного участка также освещает линия из 46 светильников, расположенных вдоль свода потолка, между водозащитных декоративных металлических зонтов, — уточнил он.

По словам руководителя холдинга, боковые платформы дополняют ряд светильников, которые расположены на стыке металлозонтов потолка и полукруглых чугунных тюбингов. Они выполняют функцию путевых стен и являются декоративным украшением станции.

Юрий Кравцов уточнил, что освещение также полностью смонтировано в зоне эскалаторов и во входном вестибюле. Он напомнил, что со станции будет возможна пересадка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительная готовность участков Большой кольцевой линии метро составляет 90 процентов. До конца 2023 года специалисты продлят Люблинско-Дмитровскую линию до района Северный.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
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