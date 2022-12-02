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Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае

Лейла Алиева
Происшествия
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Фото: Минобороны РФ

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае, экипаж катапультировался. Об этом сообщили в экстренных службах в пятницу, 2 декабря.

— МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, воздушное судно упало в безлюдном месте, жертв и разрушений не обнаружено, а состояние пилотов выясняется.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. На место инцидента вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Причиной крушения могла стать техническая неисправность, передает ТАСС.

Еще одно крушение самолета произошло накануне в Армении. На месте происшествия было обнаружено два тела.

Приморский край жертвы крушения Самолеты
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