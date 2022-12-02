Жилой дом по программе реновации построили в Басманном районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Бакунинская улица, 60/2 Карта всех событий

В центре столицы специалисты завершили строительство жилого дома, возведенного в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Монолитный дом площадью более 13 тысяч квадратных метров облицован аквапанелями, которые отличает особая устойчивость к влиянию окружающей среды. Все работы на объекте окончены, в том числе выполнено благоустройство дворовой территории, — отметил он.

Глава столичного комитета добавил, что инспекторы ведомства уже выдали заключение о соответствии новостройки проектной документации. В двухсекционном здании предусмотрено 136 квартир. Сам дом будет расположен по адресу улица Бакунинская, дом 60/2, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на западе столицы в этом году в рамках реализации программы реновации стартовало переселение горожан в пять новостроек. По его словам, новое жилье уже выбрали 2,3 тысячи человек, из которых 1,9 тысячи уже заключили соответствующие соглашения.

Напомним, что с 1 декабря в столице увеличили стоимость услуг ЖКХ на девять процентов. «Вечерняя Москва» решила узнать, на сколько подорожала квартплата и какие льготы и субсидии положены горожанам.