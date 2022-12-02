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Прокуратура организовала проверку по факту возгорания корабля на Москве-реке

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания корабля на Москве-реке
Фото: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Россия, Москва, историческая местность Борисово Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания пришвартованного корабля в акватории Москвы-реки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 2 декабря.

Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства произошедшего. Для этого на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на пришвартованном в районе Братеевского моста корабле. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, на данный момент он ликвидирован. С судна спасли одну женщину — предположительно, хозяйку, которая жила на корабле.

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