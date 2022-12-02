Анастасия Волочкова толкнула Елену Николаеву на премии «Событие года — 2022»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице прошла премия «Событие года — 2022», но она чуть не завершилась серьезным конфликтом, поскольку на ней оказались одновременно Анастасия Волочкова и Елена Николаева. Бывшая гражданская жена российского композитора Игоря Вдовина и его нынешняя общались с прессой и внезапно пересеклись.

Звезды, само собой, не были рады такой встрече. Волочкова, увидев Николаеву, спиной подошла ближе к ней и будто случайно оттолкнула.

После этого женщины разошлись в разные стороны и продолжали улыбаться, будто ничего и не было. К слову, борьба между ними продолжается уже несколько лет: они не могут поделить дочь Вдовина и Волочковой Ариадну, сообщает Starhit.

До этого российская балерина ответила на критику, с которой на знаменитость обрушились пользователи Сети. На этот раз комментаторы обсудили обувь Волочковой — ботильоны на высоких каблуках и танкетках.

Помимо этого, Волочкова сделала предложение мойщику остановок. Он был участником шоу «Мистер Х». Понравившийся балерине мужчина изображал криптомиллионера, а несколько девушек сражались за его сердце.