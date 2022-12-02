Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Анастасия Волочкова толкнула Елену Николаеву на премии «Событие года — 2022»

Араз Салехов
Общество
Анастасия Волочкова толкнула Елену Николаеву на премии «Событие года — 2022»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице прошла премия «Событие года — 2022», но она чуть не завершилась серьезным конфликтом, поскольку на ней оказались одновременно Анастасия Волочкова и Елена Николаева. Бывшая гражданская жена российского композитора Игоря Вдовина и его нынешняя общались с прессой и внезапно пересеклись.

Звезды, само собой, не были рады такой встрече. Волочкова, увидев Николаеву, спиной подошла ближе к ней и будто случайно оттолкнула.

После этого женщины разошлись в разные стороны и продолжали улыбаться, будто ничего и не было. К слову, борьба между ними продолжается уже несколько лет: они не могут поделить дочь Вдовина и Волочковой Ариадну, сообщает Starhit.

До этого российская балерина ответила на критику, с которой на знаменитость обрушились пользователи Сети. На этот раз комментаторы обсудили обувь Волочковой — ботильоны на высоких каблуках и танкетках.

Помимо этого, Волочкова сделала предложение мойщику остановок. Он был участником шоу «Мистер Х». Понравившийся балерине мужчина изображал криптомиллионера, а несколько девушек сражались за его сердце.

ссора Елена Николаева Анастасия Волочкова Игорь Вдовин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте