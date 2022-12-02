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Выставка ко Дню Неизвестного Солдата откроется в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Выставка ко Дню Неизвестного Солдата откроется в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Однодневная выставка в честь Дня Неизвестного Солдата откроется в Музее Победы 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 2 декабря.

Гости смогут увидеть свыше 100 реликвий, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боев в Калужской, Московской, Псковской, Смоленской, Тверской областях. Среди них личные вещи красноармейцев и оружие, а также солдатские медальоны. Также им расскажут о прошедших экспедициях и работе по идентификации погибших солдат.

— Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. Кроме того, мы обязательно рассказываем о базах данных, которые существуют в нашей стране для поиска воевавших родных. И после бесед у многих школьников появляется желание узнать судьбу предков, а некоторые ребята, пообщавшись с нами, присоединяются к поисковому движению, — рассказал руководитель поискового объединения «Тризна» Кирилл Долинский.

Экспозиция будет представлена 3 декабря с 12:00 до 17:00 в фойе кинозала «Конев». В этот же день в музее состоится акция «Ромашка Победы», где молодые артисты выступят с фронтовыми песнями.

Кроме того, кинотеатр Музея Победы в декабре проведет пять бесплатных показов в рамках киноклуба «Поклонка».

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