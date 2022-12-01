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Пять бесплатных кинопоказов пройдут в Музее Победы в декабре

Евгений Жуков
Город
Пять бесплатных кинопоказов пройдут в Музее Победы в декабре
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Кинотеатр Музея Победы в декабре проведет пять бесплатных показов в рамках киноклуба «Поклонка». Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг, 1 декабря.

Там напомнили, что традиционно фильмы будут показывать по четвергам в 16:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте кинотеатра.

В начале каждого показа постоянный ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос пообщается с гостями, а также расскажет о киноленте, ее создателях и актерах.

Серию киносмотров откроет драма «Исповедь», представляющая собой историю о прощении и утрате. Гости киноклуба также увидят отечественную историческую драму «Сердце Пармы» о любви князя Михаила к юной девушке.

Помимо этого, будет показан фильм «Корсаж», пересказывающий биографию императрицы Австрии Елизаветы Баварской. Также покажут картину об одном из выдающихся государственных деятелей России — «Петр I. Последний царь и первый император».

До этого сообщалось, что 3 декабря в Музее Победы пройдет премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина. Она была создана в 2021 году по рукописям погибшего генерал-лейтенанта, начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны России Валерия Халилова.

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