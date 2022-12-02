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Мужчина жестоко убил приятеля своей знакомой на севере Москвы и сдался полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина жестоко убил приятеля своей знакомой на севере Москвы и сдался полиции
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

В квартире жилого дома на севере столицы в результате драки погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 2 декабря.

По ее словам, инцидент произошел в квартире на улице 800-летия Москвы 1 декабря. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в разгар которой оппоненты подрались. Потеряв над собой контроль, мужчина жестоко избил оппонента. От полученных травм последний скончался на месте.

После этого злоумышленник вызвал полицию. Свою вину он признал, а также рассказал, что до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина жестоко убил приятеля своей знакомой на севере Москвы и сдался полиции Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В скором времени следствие намерено попросить Тимирязевский районный суд заключить фигуранта под стражу.

По данным источника «ВМ», злоумышленник пришел в квартиру к своей приятельнице и увидел там незнакомого мужчину. Разозлившись, он накинулся на него и избил.

Другой похожий случай произошел в Подмосковье. Мужчина поссорился с пожилым коллегой и до смерти избил его.

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