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Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники по истории

Лейла Алиева
Общество
Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники по истории
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В школьные учебники по истории будет включен раздел о специальной военной операции РФ. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть, — отметил он.

На данный момент Кравцов уже подписал новые единые программы и направил в Минюст, пишет РИА Новости.

До этого Кравцов заявил, что российским школьникам будут рассказывать о специальной операции на Украине в рамках уроков «Разговоры о важном». По его словам, школьникам детально объяснят все вопросы, цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы. В настоящее время идет работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для преподавателей и учеников с полезным контентом.

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