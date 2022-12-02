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Иммунолог Болибок пояснил, почему нельзя употреблять алкоголь при коронавирусе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Болибок пояснил, почему нельзя употреблять алкоголь при коронавирусе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Чрезмерное потребление спиртных напитков во время болезни, особенно при коронавирусе, увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок.

Употребление алкоголя оказывает разрушительное воздействие на иммунную систему, снижает устойчивость организма к различным вирусам.

Иммунолог подчеркнул, что особенно опасно пить алкогольные напитки при коронавирусе.

— При коронавирусе резко повышается тромбообразование на поверхности сосудов, артерий и вен. А если мы еще и алкоголь принимает, то он еще сильнее повышает свертываемость. Одно на другое наслаивается, и это может давать эффект внезапных тромбозов, то есть внезапный инфаркт, внезапный инсульт, — пояснил он в комментарии «360».

Ранее вирусологи сообщили, что мутации коронавирусного штамма «Омикрон» BQ.1 и BQ.1.1 могут заместить варианты BA.4 и BA.5, которые доминируют в России, передает Nation news.

Вирусолог Павел Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета. По его словам, важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса.

Алкоголь Иммунитет Коронавирус
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