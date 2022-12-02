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В «ЕР» призвали распространить на регионы опыт работы центра поддержки семей мобилизованных в Москве

Араз Салехов
Город
В «ЕР» призвали распространить на регионы опыт работы центра поддержки семей мобилизованных в Москве
Фото: Анастасия Сдобнева / МГРО ЕР

В партии «Единая Россия» считают необходимым распространение опыта работы центра поддержки семей мобилизованных в Москве. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

— Крайне важно помогать семьям мобилизованных справляться с трудностями разного уровня, и опыт работы центра поддержки семей мобилизованных должен быть транслирован во все регионы. Каждому из нас приходят обращения от жен и матерей мобилизованных, которые или столкнулись со сложностями начисления выплат, оформления карт, перевода в детские сады, или обратились за помощью в трудоустройстве, — рассказала координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» народной программы партии «Единая Россия», представитель от Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

Помимо этого, парламентарий отметила важность психологической помощи женщинам и детям, оставшимся одним из-за ухода мужчины на спецоперацию. По ее словам, Москва оперативно среагировала на запросы жителей и создала центр, который стал надежной опорой для таких семей.

Председатель проекта «Женское движение Единой России» Дарья Лантратова в свою очередь добавила, что в центры помощи «Единой России» за последнее время поступило более 18 тысяч обращений членов семей участников СВО. В частности, россияне обращаются по бытовым, психологическим и юридическим вопросам. Помимо этого, директор центра поддержки семей мобилизованных Ирина Швец заявила, что в настоящее время помощь очень нужна родственникам мобилизованных москвичей — женам, родителям и детям, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 29 ноября, заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова сообщила, что в центре подготовили предновогоднюю программу мероприятий для москвичей. В рамках мероприятий гости смогут сделать подарки для близких, поучаствовать в занимательном квесте или посоревноваться в рамках фестиваля настольных игр.

Мосгордума партия «Единая Россия» Мобилизация Москва
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