Центр поддержки пригласил семьи мобилизованных москвичей на предновогодние мероприятия

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Центр поддержки семей мобилизованных подготовил предновогоднюю программу мероприятий для москвичей. Об этом сообщила заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова во вторник, 29 ноября.

— Предновогодние встречи помогут почувствовать атмосферу теплого и доброго праздника, сохранить семейные традиции. Дети вместе с мамами смастерят елочные игрушки и открытки, отправят письмо Деду Морозу, примут участие в квестах, играх и фотосессиях. Мероприятия пройдут с 1 по 16 декабря, — рассказала она.

В рамках мероприятий гости смогут сделать подарки для близких, поучаствовать в занимательном квесте или посоревноваться в рамках фестиваля настольных игр. Также будут открыты фотозона и почта Деда Мороза, а в «Книгу семейных новогодних рецептов» каждый сможет вписать любимое блюдо.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. По его словам, работающие в центре психологи готовы оказать моральную поддержку. Так, специалисты провели около 600 консультаций для взрослых и детей.