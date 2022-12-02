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Приметы и советы

Магазины и кафе откроются на месте бара «Симачев» в центре Москвы

Лейла Алиева
Город
Магазины и кафе откроются на месте бара «Симачев» в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Столешников переулок, 12с2 Карта всех событий

В Столешникове переулке в центре столицы четырехэтажное здание бара «Симачев» реконструируют. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, на первом и втором этажах здания расположатся магазины, а на остальных двух — кафе и рестораны.

— Многих интересовала судьба этого здания, и недавно мы согласовали проект, который гармонично впишется в архитектурную линию Столешникова переулка. Современный объем с четкими линиями, аккуратными рельефными деталями и большими окнами будет привлекать внимание, но уже не за счет откровенного китча, — рассказал Кузнецов.

После реализации проекта его площади смогут арендовать фешен-бренды и рестораторы, а летом на третьем и четвертом этажах можно будет открыть летнюю террасу.

С начала этого года в Москве возвели более 30 объектов производственного, делового, коммерческого и складского назначения. Отмечается, что общая площадь офисных центров, гостиниц, складов, торговых помещений и производственных зданий составляет более 360 тысяч квадратных метров.

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