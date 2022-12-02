Анастасия Волочкова рассказала, как выбрать наряд для встречи Нового года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к новогодним приметам и астрологическим прогнозам.

Она отметила, что не верит в гороскопы и астрологические прогнозы, поскольку каждый человек сам определяет свою судьбу через поступки, которые он совершает.

Также, по словам Анастасии, она не придает никакого значения символическим цветам. Балерина призналась, что для нее важен только цвет души.

— Мне кажется, что совершенно не важно, в чем ты встречаешь Новый год, какая одежда, какого цвета трусики. Важно лишь то, что ты представляешь собой и какого цвета твоя душа. Если она светлая, то неважно, что ты надел, — пояснила Волочкова в комментарии Пятому каналу.

До этого стало известно, что Волочкова заприметила очередного мужчину своей мечты на шоу «Мистер Х». Понравившийся балерине мужчина изображал криптомиллионера, а несколько девушек сражались за его сердце.