Эпидемиолог Зверев: Вспышка лихорадки Эбола россиянам не грозит

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вероятность распространения вирусной геморрагической лихорадки Эбола в России исключена, поскольку отечественные ученые давно разработали вакцину от нее, которая способна остановить пандемию внутри страны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил эпидемиолог Виталий Зверев, комментируя новость об усилении санитарно-карантинного контроля в самолетах по требованию Роспотребнадзора из-за вспышки болезни в Уганде.

По словам спикера, с момента возникновения лихорадки Эбола российские специалисты начали работу для получения вакцины.

— Активно с вирусом работают в научно-техническом центре «Гектор». Кроме того, имеется вакцина от болезни, которая способна остановить рост случаев заражения и распространения в случае проникновения Эболы в Россию.

Эксперт отметил, что контагиозность недуга очень высокая, а вариантов лихорадки огромное множество:

— Были случаи, когда даже ученые в лабораториях заражались и умирали, потому что работали с самыми смертоносными вариантами болезни. Летальность у некоторых разновидностей лихорадки достигает в отдельных случаях 50 процентов. Однако благодаря быстрой диагностике и вакцинации противостоять болезни можно очень быстро.

Эксперт исключил вероятность возникновения новых мутаций в случае контакта лихорадки Эбола с коронавирусной инфекцией:

— Такие варианты полностью исключены, поскольку это два абсолютно разных заболевания, которые никаким образом не смогут породить новый штамм коронавирусной инфекции.

Эксперт отметил, что в РФ ни разу не фиксировались вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола.

Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль на бортах лайнеров из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде. В конце ноября служба направила всем перевозчикам инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на данное заболевание. Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые необходимо было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения болезни.