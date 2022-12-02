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Приметы и советы

Нейропсихолог на примере Глюкозы объяснила, как алкоголизм родителей влияет на детей

Араз Салехов
Общество
Нейропсихолог на примере Глюкозы объяснила, как алкоголизм родителей влияет на детей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Недавно российская певица Глюкоза призналась, что в детстве она жила вместе со страдающими алкоголизмом родителями. Побороть зависимость от спиртного, по словам артистки, они смогли благодаря повзрослевшей дочери. Нейропсихолог Мария Рощупкина рассказала, как часто из детей алкоголиков вырастают успешные люди.

По ее мнению, дети в таких семьях не уделяют должного внимания учебе, могут испытывать страхи, гнев и горе. У них могут быть проблемы со сном, частые головные боли, пассивность и не очень хорошая коммуникация с другими детьми. Она уточнила, что жизнь таких детей всегда развивается по-разному.

— Часто, к сожалению, сценарии не очень хорошие, потому что наши родители — это для нас пример, эталон. И дети, конечно, начинают рано принимать алкоголь, алкогольное вещество очень быстро влияет на детский головной мозг, на психическое развитие. Дети становятся нервозными, невротичными, замкнутыми, — пояснила она.

Однако может быть и обратный эффект, когда дети из таких семей рано взрослеют и берут на себя ответственность за свою судьбу.

— Дети, настрадавшись в таких семьях и получив какую-то помощь от родственников или от психологов, они становятся успешными и не принимают алкоголь вообще. Но это, к сожалению, очень большая редкость, — цитирует специалиста Пятый канал.

В марте 2022 года Глюкоза призналась, что хочет еще одного ребенка. В одной из социальных сетей подписчики задали ей вопрос, хочет ли она еще детей, на что артистка ответила положительно.

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