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Нарколог перечислил профессии, представители которых чаще всего страдают алкоголизмом

Юлия Курганова
Общество
Нарколог перечислил профессии, представители которых чаще всего страдают алкоголизмом
Фото: Pexels

Алкоголизм развивается чаще всего у людей, подверженных избыточной нагрузке и высокому уровню стресса. Об этом сообщил психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

— Это любые люди, у которых высокий уровень стресса, ненормированный рабочий день, чрезмерные нагрузки, плохой баланс между работой и обычной жизнью, — рассказал он.

Врач отметил, что после тяжелого дня такой человек приходит домой, а жена или супруг говорит: «Вот я тебя не вижу совсем, а что толку, что ты много работаешь? Денег в семье нет, мы два года никуда не ездили, а все ездят». И это создает стресс, который толкает человека к алкоголизму.

Нарколог предупредил об ошибочности мнения, что увеличение рабочей нагрузки поможет человеку перестать пить, ведь времени у него якобы не останется. В действительности делать этого нельзя — иначе проблема только усугубится.

Сиволап рассказал, что алкоголизму больше всего подвержены сотрудники полиции, МЧС и врачи. Среди последних особенно выделяются анестезиологи, травматологи и хирурги, так как они вынуждены видеть тяжелые увечья людей.

По словам медика, алкогольная зависимость развивается реже у людей, чья профессия связана с минимальным уровнем стресса. Например, у библиотекарей, сообщает издание Газета.ру.

В июле сообщалось, что, согласно свежему интернет-опросу, четверть россиян работают без выходных. Однако ученые предостерегают: фанатичные трудяги склонны к алкоголизму. Группа ученых из Левенского католического университета в Бельгии провела исследование среди почти 105 тысяч мужчин и женщин. Оказалось, люди, которые работают по 41–48 часов в неделю, выпивают по пятницам 250 мл пива или небольшой бокал вина. Зато маньяки труда, загруженные 49–54 часа в неделю, позволяют себе уже кружку (пол-литра) пенного или бокал вина.

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