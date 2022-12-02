American Thinker: Зеленский собрался пустить Украину с молотка

Фото: president.gov.ua

Намерение президента Украины Владимира Зеленского сформировать систему шефства западными странами над Киевом для восстановления страны представляет собой ее продажу по частям с молотка. Об этом в пятницу, 2 декабря, написала обозреватель Оливия Мюррей для издания American Thinker.

В материале автор напомнила про статью, опубликованную в сентябре в издании The New York Times, в которой рассказывалось о встрече украинского лидера с руководителем компании BlackRock Лоуренсом Финком. Мюррей напомнила, что данная фирма занимается вытеснением американских граждан с рынка жилой недвижимости на рынок съемного жилья.

В публикации NYT говорилось, что разговор Зеленского и Финка был посвящен тому, «как можно привлечь инвестиции в разрушенную конфликтом экономику страны».

Также Мюррей подробнее рассказала о представленной президентом Украины «программе шефства», по которой разные государства и компании смогут инвестировать в развитие отдельных регионов, городов и отраслей экономики в стране.

По ее словам, глава украинского государства по рекомендации Финка занимается формированием «патронажной» системы, «которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену».

Мюррей добавила, что полученные благодаря указанной инициативе средства разворуют в связи с существующей коррупцией в стране. В заключение она написала, что Зеленский «сделан из того же теста, что и худшие предатели в американской истории», к которым относятся президент США Джо Байден и и бывший глава американского государства Барак Обама.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина освободилась от коррупции. По словам украинского лидера, «все коррупционеры уехали» из страны, а нация объединилась.