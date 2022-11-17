Зеленский заявил, что Украину покинули все коррупционеры

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна освободилась от коррупции. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме Bloomberg 2022.

— Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет, — отметил он

По словам украинского лидера, «все коррупционеры уехали» из страны, а нация объединилась, передает РИА Новости.

Противоположное мнение высказал недавно бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившихся бывшим послом Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом, экс-министр назвал ситуацию на Украине достаточно сложной. По словам Авакова, внутри страны осталось множество нерешенных проблем, среди них — коррупция.

Накануне стало известно, что глава Украины намерен предложить России публичную форму переговоров. Зеленский заявил, что не хочет общения с РФ «за кулисами». Он также сообщил, что якобы получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что предложенный Зеленским формат прямых переговоров не состоится, поскольку этому помешает Запад.