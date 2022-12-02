Появились подробности о спасении женщины со сгоревшего на Москве-реке корабля

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

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Женщина, пострадавшая в результате пожара на судне на Москве-реке, была госпитализирована после спасения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в пятницу, 2 декабря.

Сразу после сообщения о пожаре на судне, на место происшествия прибыла дежурная смена поисково-спасательной станции «Марьино». По прибытии спасатели обнаружили пострадавшую. Ее доставили на станцию, где ей оказали первую помощь.

Через непродолжительное время прибыла бригада первой помощи. После осмотра женщину госпитализировали.

По неподтвержденным данным, у женщины диагностированы ожег первой степени и переохлаждение. Для того, чтобы спастись с горящего корабля пострадавшей пришлось прыгнуть в воду, сообщил Telegram-канал «112».

Пожар, о котором идет речь, произошел на юге столицы, в акватории Москвы-реки, недалеко от Братеевского моста. Загорелся частный пришвартованный корабль. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, на данный момент он ликвидирован. С судна спасли одну женщину — предположительно, хозяйку, которая жила на корабле.

По факту пожара прокуратура проводит проверку.