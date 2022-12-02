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Депутат МГД Козлов: Развитие производства ветпрепаратов станет значимым направлением импортозамещения

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Козлов: Развитие производства ветпрепаратов станет значимым направлением импортозамещения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Развитие производства ветеринарных препаратов в Москве станет значимым направлением импортозамещения, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов в пятницу, 2 декабря.

— Локализованное, сильное производство фармпродукции — это одно из стратегических направлений импортозамещения и для Москвы, и для всей России. <> Нужно помнить не только о медицине, но и о ветеринарии. О том, что помощь, в том числе экстренная, нужна и братьям нашим меньшим, — подчеркнул Козлов.

По его словам, недавно в столице был разработан и зарегистрирован ветеринарный препарат для неингаляционной общей анестезии. Он подходит для кошек и собак и может быть широко использован для множества оперативных вмешательств, пояснил депутат.

Козлов заключил, что развитие производственной базы для выпуска ветеринарных препаратов в столице является перспективным направлением для промышленности, которое будет обеспечено спросом. Так, заявки на новый препарат для анестезии уже поступают не только из стационаров столицы, но и из региональных медучреждений, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице работают 26 государственных лечебниц для домашних животных, они оснащены современным оборудованием для диагностики и проведения сложных хирургических манипуляций. При этом специалисты постоянно проходят курсы в центре повышения квалификации для улучшения теоретических и практических знаний.

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