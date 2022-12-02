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«Большая эра отупления»: Шукшина выступила против правительственной награды Малахову

Араз Салехов
Общество
«Большая эра отупления»: Шукшина выступила против правительственной награды Малахову
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российская актриса и общественный деятель Мария Шукшина считает, что телеведущий Андрей Малахов не заслужил награды от правительства.

— Малахов — человек, стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших ТВ-зрителей. Не он ее открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул, — отметила она.

Артистка назвала ведущего «человеком-перевертышем», который «сегодня поет песни со страной, становясь в глазах председателя Совфеда привлекательным». По ее мнению, людям нельзя доверять в вопросах патриотизма, поскольку сейчас многие из них двуличны. Шукшина в своем Telegram-канале добавила, что из-за Малахова произошла деградация на телевидении.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать телеведущему Андрею Малахову премию правительства за авторскую передачу «Песни от всей души». По ее мнению, проект стал хорошим образцом популяризации народного творчества, которое помогает противостоять вызовам, с которыми сталкивается Россия.

В начале ноября Шукшина высказалась против появления актера и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Актриса считает, что в трудный период артисты должны оставаться с родиной, а не бросать ее и тем более критиковать.

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