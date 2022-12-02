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Елену Чайковскую выдвинули на пост главного тренера сборной РФ по фигурному катанию

Евгений Жуков
Спорт
Елену Чайковскую выдвинули на пост главного тренера сборной РФ по фигурному катанию
Фото: РИА Новости

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдвинул кандидатуру заслуженного деятеля искусств РФ Елены Чайковской на должность главного тренера сборной страны. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе федерации.

Известно, что ранее эту должность занимал президент ФФККР Александр Горшков, который был главой федерации на протяжении 12 лет, рассказали на сайте спортивной организации.

6 октября сообщалось, что советский и российский тренер Елена Чайковская вошла в жюри шоу «Ледниковый период» на смену госпитализированной на тот момент заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вместе со своей коллегой Этери Тутберидзе поразмышляла о будущем российских фигуристов.

Сложившуюся в мире ситуацию Тарасова оценила как «безнадежную». По ее словам, она еще ни разу за весь свой опыт не сталкивалась с подобным отношением к российским спортсменам. Оба тренера недоумевают, из-за чего страдают люди, спортсменки-юниоры и совсем дети.

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