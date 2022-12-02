Глава минобороны Латвии призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников «Дождя»

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Глава минобороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь»*. Глава ведомства заявил, что журналисты должны вернуться в Россию и работать там.

— Я считаю, что «Дождь» должен отправиться работать в Россию и разрешение на пребывание (у сотрудников телеканала — прим. «ВМ») надо отобрать, — написал Пабрикс в социальной сети Twitter в пятницу, 2 декабря.

Глава минобороны страны подчеркнул, что соответствующий процесс уже начался.

До этого глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что телеканал «Дождь» оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где полуостров Крым изображен как регион России. Кроме того, ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире сказал о помощи российским военнослужащим.

После этого «Дождь» прекратил сотрудничество с журналистом, а Аболиньш заявил, что после следующего нарушения латышский нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание.

*Организация признана в РФ СМИ-иноагентом.