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В Сети появились концепты нового iPhone 15 Pro

Евгений Жуков
Технологии
В Сети появились концепты нового iPhone 15 Pro
Фото: depositphotos

В Сети появился предполагаемый концепт нового iPhone 15 Pro, созданный дизайнером с ником @atuos_user. Фотографиями он поделился в своем микроблоге.

Судя по представленным концептам, устройство обновит свою форму и получит заднюю крышку в стиле iPhone 5c с закругленными краями. Материалом, из которого может быть сделан корпус, стал титан. Отмечается, что титановое покрытие будет только у Pro-версий, поскольку материал сильно повысит стоимость смартфона.

В начале сентября министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в страну по параллельному импорту. По его словам, россияне смогут приобрести передовую новинку от Apple.

В понедельник, 7 ноября, на фоне введенных в Китае противоэпидемических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, производство последнего поколения смартфонов Apple оказалось затруднено. В пресс-службе компании подчеркнули, что главным приоритетом для них являются здоровье и безопасность сотрудников.

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