Назван суперпродукт будущего, способный предотвратить рак, диабет и болезнь Альцгеймера

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Список самых полезных продуктов в 2023 году возглавят грибы, говорят прогнозисты трендов. Защитники грибов уверяют, что они помогают предотвратить серьезные болезни, такие как рак, диабет и синдром Альцгеймера, пишет британский таблоид The Sun.

Ожидается, что в грядущем году спрос на эти загадочные организмы резко возрастет, так как приверженцы здорового питания массово переходят на грибную диету. Увеличатся продажи и пищевых добавок, экстрактов и напитков на основе модного «суперфуда».

Прогноз сделала британская сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett в отчете, который определяет тенденции в области здорового образа жизни в 2023 году.

Грибы возглавили список из-за растущей популярности веганских диет, в которых они заменяют мясо.

На арену еды для «зожников» в следующем году выходит ряска — водяное травянистое растение, которое образует слой из зеленых пластинок на поверхности стоячей воды. Суперпродукт богат белками, витаминами и питательными веществами, а по вкусу напоминает ореховый шпинат.

Среди тенденций в оздоровлении — синхронизация сна. Это соблюдение графика отдыха и бодрствования при помощи специальной технологии.

Ранее сообщалось, что все больше набирает популярность косметика на основе грибов разных видов. Благодаря особым свойствам они помогают улучшить состояние кожи и помолодеть.