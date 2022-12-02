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Пожар произошел в здании ангара в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в здании ангара в Новой Москве
Фото: Пресс-служба МЧС
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, 60с1 Карта всех событий

В поселении Сосенском в ТиНАО горит ангар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МЧС в пятницу, 2 декабря.

По информации ведомства, пожар начался в 17:25 в металлической пристройке одноэтажного дома № 60, строении 1, по улице Адмирала Корнилова.

Видео: Пресс-служба МЧС России по Москве

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 18:24 огонь был локализован, а к 18:35 полностью ликвидирован. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

Еще один пожар произошел на корабле на Москве-реке, недалеко от Братеевского моста. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. С судна спасли одну женщину — хозяйку, которая жила на корабле.

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