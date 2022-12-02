Захарова прокомментировала скандал вокруг редакции телеканала «Дождь»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение о штрафе телеканалу «Дождь»*, который осуществляет свое вещание из Латвии. Об этом она написала в своем Telegram-канале в пятницу, 2 декабря.

Напомним, что до этого глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что телеканал «Дождь» оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где полуостров Крым изображен как регион Российской Федерации. Кроме того, ведущий «Дождя» Алексей Коростелев в прямом эфире сказал о помощи российским военнослужащим.

По словам Захаровой, редакции телеканала не помогли «подписанные сотрудниками «Дождя» бумажки о лояльности местным спецслужбам». Помимо этого, дипломат подчеркнула, что не исправила ситуацию и смена цвета логотипа на расцветку ЛГБТ-движения. Как сказала дипломат, данная инициатива «тоже не спасла».

— Запомните, предателей нигде не любят, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого глава минобороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь». Глава ведомства заявил, что журналисты должны вернуться в Россию и работать там.

*Организация признана в РФ СМИ-иноагентом.