Белый дом отказался комментировать предоставление гражданства РФ Сноудену

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать предоставление российского гражданства бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.

По словам Кирби, Белый дом не будет давать комментарии по этому поводу, так как американский минюст продолжает вести расследование в отношении Сноудена.

Министерство юстиции США комментировать ситуацию также отказалось, передает ТАСС.

Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт 2 декабря. Жена Сноудена, по словам адвоката экс-сотрудника агентства нацбезопасности, «сейчас в стадии подачи заявления» на российский паспорт.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как экс-сотрудник спецслужб США стал гражданином России. Все началось с того, что Сноуден выкрал данные из офиса Агентства национальной безопасности (АНБ). В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств мира.