Фото: МЧС России

талалихина, 41с16 Карта всех событий

В Сети появилось видео пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве. Кадры были опубликованы пользователями социальных сетей вечером в пятницу, 2 декабря.

Предприятие располагается по адресу улица Талалихина, дом 41, строение 16. На кадрах, опубликованных агентством городских новостей «Москва», можно увидеть, как из здания вырывается густой черный дым. К мясокомбинату уже подъехало несколько пожарных машин.

Возгорание в здании произошло вечером 2 декабря. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. При этом по данным МЧС, эвакуированы были 12 граждан. Пожару присвоен ранг 2-БИС.

Еще один пожар произошел на корабле на Москве-реке, недалеко от Братеевского моста. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. С судна спасли одну женщину — хозяйку, которая жила на корабле.