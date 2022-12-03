Погиб рабочий, оказавшийся под завалами на руднике в Забайкалье

Фото: МЧС

Оказавшийся под завалами в результате обрушения породы на руднике в Забайкальском крае рабочий погиб, сообщили журналистам в экстренных службах.

По информации ТАСС, в ночь на субботу, 3 декабря, порода обрушилась на золотодобывающем руднике «Омчак» в Забайкалье.

Накануне сообщалось, что под завалами находился один человек. Теперь появилась информация, что он погиб в результате инцидента. При этом в момент обрушения на участке находились четыре человека.

В июле в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода. Из шахты вывели на поверхность 188 горняков из 190. Двое горняков тогда погибли. В пресс-службе компании уточнили, что семьям обоих погибших будет оказана всесторонняя помощь.