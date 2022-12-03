Госдеп: Сноуден давно показывал преданность России

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Соединенные Штаты уверены, что бывший аналитик американского Агентства по национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден давно был предан ценностям России. Об этом в пятницу, 2 декабря, на брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что в Вашингтоне знакомы с сообщениями о том, что Сноуден вступил в российское гражданство. При этом в Госдепе на данный момент не могут подтвердить, что информация об этом достоверна.

— Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России, - заявил официальный представитель Госдепа, слова которого приводит ТАСС.

Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт 2 декабря. Жена Сноудена, по словам адвоката экс-сотрудника агентства нацбезопасности, «сейчас в стадии подачи заявления» на российский паспорт.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как экс-сотрудник спецслужб США стал гражданином России. Все началось с того, что Сноуден выкрал данные из офиса Агентства национальной безопасности (АНБ). В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств мира.