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Госдеп США дал прогноз о «стабильной и мрачной» ситуации в экономике России

Егор Провоторов
В мире
Госдеп США дал прогноз о «стабильной и мрачной» ситуации в экономике России
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты ожидают, что ситуация в российской экономике в ближайшее время будет «невероятно устойчивой, мрачной и стабильной», заявила в пятницу, 2 декабря, главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар журналистам.

— Прогнозы того, что произойдет в будущем (с экономикой РФ), остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными, — подчеркнула представительница американского внешнеполитического ведомства.

Бланшар уверена в том, что про «самым оптимистичным прогнозам» экономика РФ к 2030 году будет по меньшей мере на 20 процентов меньше, чем если бы Москва не начала специальную военную операцию на Украине.

Экономист также подчеркнула, что в ближайшей перспективе рост российской экономики будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий Москвы по снижению негативных последствий для экономики в рамках монетарной и фискальной политики, пишет РИА Новости.

Установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов является комфортным для России. Однако по политическим причинам Россия, скорее всего, откажется продолжать сотрудничество с Европой в сфере энергетики напрямую. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

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