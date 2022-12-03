Смолов нашел новую девушку после расставания с внучкой Ельцина

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Форвард сборной России по футболу и московского «Динамо» Федор Смолов нашел новую возлюбленную. Спортсмен долгое время был связан отношениями с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина Марией Юмашевой, однако сейчас пара рассталась.

Новой пассией нападающего стала обладательница титула «первая вице-мисс России» 2018 года Виолетта Тюркина. До Смолова девушка состояла в отношениях с российским миллиардером Дмитрием Мазепиным.

Подруге игрока сборной России 24 года, она родилась в Белгороде, однако позднее перебралась в Испанию, где закончила школу. Тюркина знает два иностранных языка и активно увлекается спортом.

Известно, что с внучкой Ельцина Смолов был вместе на протяжении трех лет. Поклонники футболиста и модели ожидали скорой свадьбы возлюбленных, однако до бракосочетания дело так и не дошло, пишет ФАН.

Отмечается, что Мария Юмашева удалила из своих социальных сетей совместные снимки с Федором и, похоже, уже встречается с новым избранником. Его имя на данный момент держится в секрете.