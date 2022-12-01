Внучка Бориса Ельцина рассталась с Федором Смоловым

Фото: Наталья Нечаева «Вечерняя Москва»

За романом футболиста Федора Смолова и внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой наблюдали тысячи фанатов. Ходили слухи, что влюбленные готовы пожениться. Но их отношения не смогли продержаться более трех лет.

Неизвестно, что стало причиной разрыва пары, потому что оба не любят распространяться о личном. Мария удалила совместные снимки с Федором и, похоже, уже встречается с новым избранником, сообщается в Telegram-канале «За кадром РПЛ».

Смолов сблизился с Юмашевой, когда ей было всего 17 лет, а ему уже 29. Влюбленных часто замечали вместе на светских мероприятиях, также они в компании друзей отдыхали в отпуске. В 2020 году Федор и Мария перестали скрывать, что встречаются. Все это время в Сети ходили слухи, что пара планирует свадьбу на острове Сент-Барт, когда невесте исполнится 18 лет.

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков своего микроблога о том, как она перенесла расставание с артистом.

Решетова и Тимати разошлись в 2020 году после шести лет отношений. За год до этого у пары родился сын, которого назвали Ратмир.