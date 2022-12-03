Облачная погода и гололед ожидает москвичей 3 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами гололед и около 8 градусов со знаком «минус» ожидают жителей столичного региона в субботу, 3 декабря. Такой прогноз был размещен специалистами российского Гидрометцентра накануне.

Днем в столице температура воздуха составит 6-8 градусов ниже нуля, в ночное время суток ожидается понижение до 10 градусов мороза. В Подмосковье синоптики прогнозируют до минус 10 градусов днем и похолодание до 13 градусов со знаком «минус» в ночное время суток.

Кроме того, на сайте Гидрометцентра РФ указано, что ветер будет дуть юго-восточного направления, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве в субботу составит 769 миллиметров ртутного столба.

Накануне стало известно, что до середины декабря в столичном регионе сохранятся морозы и гололедица на дорогах. Среднесуточные температурные показатели будут колебаться в пределах 11–18 градусов с отрицательными значениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.