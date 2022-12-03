Юрист рассказала о правилах оплаты работы в праздники

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Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Кроме того, работник по желанию может выбрать другой день отдыха, однако оплата за выходной тогда идет в одинарном размере. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

По ее словам, такой порядок выплат закреплен статьей 153 Трудового кодекса РФ, согласно которой всем сотрудникам положена повышенная оплата труда за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

Точная сумма дополнительных выплат определяется коллективным договором или иными правовыми актам, сказала Астаева в беседе с агентством «Прайм».

Так называемая тринадцатая зарплата — исключительно добровольная выплата, которую любая компания имеет право назначить по своему усмотрению. Ее размер также зависит от решения руководства. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

Она пояснила, что тринадцатую зарплату, как правило, перечисляют в декабре перед новогодними праздниками. Некоторые работодатели предпочитают ее выплачивать после январских праздников исходя из того, что многие сотрудники могли потратить во время длинных выходных всю зарплату.