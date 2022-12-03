Маск опубликовал документы о сокрытии Twitter статьи про сына Байдена

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Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы соцсети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Файлы содержат информацию об истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.

Тэйбби назвал публикуемые материалы «Файлами Twitter». Журналист утверждает, что в соцсети с каждым годом росло число барьеров для распространения информации, при этом некоторые данные удалялись «по распоряжению политической партии».

Так, в одном из файлов содержится информация об удалении публикации по запросу «команды Байдена». Пост был заблокирован в конце октября 2020 года — незадолго до президентских выборов в США.

В этом же месяце появилась статья New York Post о секретных электронных письмах, полученных с забытого в ремонте ноутбука Хантера Байдена. В материале NYP говорится, что Хантер познакомил своего отца с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Байден-старший оказал давление на власти Украины, чтобы те вмешались в расследование деятельности компании и уволили генпрокурора.

Джо Байден какое-либо отношение к истории отрицал, а его соперник — бывший президент США Дональд Трамп — после этого обвинил его во лжи.

Высшее руководство Twitter, по словам Тэйбби, «предприняло чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю», пишет РБК.

До этого Илон Маск объявил «революцию», говоря об онлайн-цензуре в Соединенных Штатах, и анонсировал предстоящую публикацию документов с данными о подавлении свободы слова.