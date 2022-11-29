Илон Маск затеял «революцию против онлайн-цензуры в США»

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Американский предприниматель Илон Маск объявил «революцию», говоря об онлайн-цензуре в Соединенных Штатах, и анонсировал предстоящую публикацию документов с данными о подавлении свободы слова.

На своей странице в принадлежащей бизнесмену социальной сети Twitter он написал, что запускает «революцию против онлайн-цензуры в Америке». По его словам, документы компании о подавлении свободы слова в скором времени будут опубликованы самой социальной сетью.

Илон Маск заметил, что общество «заслуживает знать правду», однако при этом не уточнил, о каких конкретно документах в настоящий момент идет речь, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 25 ноября, американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск объявил о восстановлении заблокированных аккаунтов в социальной сети после того, как за «амнистию» страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса.

Во вторник, 22 ноября, Маск принял решение отменить некоторые льготы для сотрудников компании Twitter. Так, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, а также дневной уход за детьми.